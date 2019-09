Calciomercato. La Vadese piazza l'affondo sul mercato con Del Prete, Montalto e Manzani

Il comunicato ufficiale:

In attesa dell’inizio del campionato la Vadese Calcio amplia la sua rosa con tre nuovi giocatori per completare il mercato.

Tre giocatori, con tre storie diverse che collimano col progetto Vadese.

Il primo è Emanuele Del Prete, portiere classe 1995, alle prime esperienze nel ruolo di estremo difensore, sarà il terzo a disposizione di mister Saltarelli e potrà formarsi alla scuola di due colonne del calcio ligure come Rossano Cancellara e Jacopo Provato.

Il secondo innesto avviene al centrocampo dove, alla già ampia scelta a disposizione del mister, si aggiunge la figura di Lorenzo Manzani.

Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Vado F.C., Lorenzo, dopo due infortuni che lo hanno tenuto fermo per due anni, torna in campo individuando nella Vadese Calcio la squadra e lo staff giusto per ricominciare a giocare.

Il terzo, ma non di certo ultimo per importanza, Antonino Montaldo (’89) completerà il reparto attaccanti. Antonino, conosciutissimo nell’ambiente calcistico, già attaccante di Bragno, Veloce e Alassio, deciso di puntare sul nostro progetto e sull’orgoglio vadese mettendosi a disposizione del gruppo e della società per un campionato di altissimo profilo.

“L’arrivo di tutti nuovi giocatori, con storie e percorsi diversi, conferma che la Vadese Calcio 2018 non è solo una squadra - spiega Mirko Principato - ma una società aperta e inclusiva dove la mescolanza tra il gruppo originario e i nuovi acquisti genera un’ambiente sano e ricco di voglia di far bene.”