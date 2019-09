Calcio, Serie D: i provvedimenti del Giudice Sportivo

PER CONSULTARE IL COMUNICATO COMPLETO CLICCA QUI

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 22/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Euro 200,00 SANREMESE CALCIO S.R.L.

Per avere propri sostenitori esposto, per alcuni minuti, uno striscione in segno di protesta contro gli Organi Federali.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETRACCA ALBERTO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NANNELLI GIOVANNI (LUCCHESE 1905 ARL)