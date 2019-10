Basket, Under 18 di Eccellenza: ottima vittoria all’esordio contro College Borgomanero

L’under 18 eccellenza vince la prima di campionato nell’incontro casalingo contro il College Borgomanero grazie a un atteggiamento positivo e a un buon piglio anche nei momenti peggiori. Vado parte affidandosi al gioco spalle a canestro di Biorac e ai contropiedi grazie a una buona difesa, anche se ha difficoltà contro Ghigo, e al controllo dei rimbalzi difensivi. Nel secondo periodo Pintus comincia a salire di colpi e a guidare la squadra, ma gli ospiti, soprattutto con Benessahraou, rispondono colpo su colpo e si va all’intervallo sopra di 2 nonostante diverse palle parse e a qualche contropiede non sfruttato. Il terzo quarto si apre con gli ospiti che aumentano l’intensità, ma i biancorossi dopo qualche esitazione rispondono bene chiudendo in difesa e trovando varie soluzioni offensive anche se non segnano mai da 3 punti (come in tutta la partita). Nell’ultimo parziale il match continua ad essere in equilibrio con Pintus e Ghigo che prendono in mano gli attacchi delle proprie squadre; negli ultimi secondi, sul 61 pari, Borgomanero commette un antisportivo; Pintus fa 1 su 2 e sul fallo successivo alla rimessa anche Pesce segna solo il primo libero. College si butta all’attacco con 8 secondi sul cronometro, ma la buona difesa vadese costringe i biancoblu a tirare solo dopo la sirena.

Pallacanestro VADO AZIMUT 63 – College BORGOMANERO 61 (15-13; 33-31; 45-42)

VADO: Rebasti; Adamu 5; Franchello 5; Pesce 9; Biorac 8; Da Corte n.e; Tridondani 4; Giannone 4; Gallo 6; Genta; Bertolotti 4; Pintus 18. All. Imarisio S. Ass. Saltarelli M. e La Rocca

D. COLLEGE: Ferrari 5; Piscetta 7; Mauri; Cristina n.e; Tinivella; Attademo n.e; Giustina 1; Boglio 8; Segala 12; Okeke 4; Benessahraou 8; Ghigo 16. All. Scaglia A. Ass. Bruni L. e Capra M.

Arbitri: Puccini e Cattani