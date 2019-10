Calcio, Ceriale: gli Allievi 2003 superano anche il Ventimiglia e si qualificano ai Regionali

Obiettivo raggiunto anche per i Ragazzi Terribili di Mister Andrea Savona che, con una giornata di anticipo, si qualificano matematicamente alla fase Regionale.

Domenica di festeggiamenti e risate quindi per gli Allievi impegnati nella difficile trasferta di Ventimiglia.

Il campo dei granata è per tradizione sempre molto ostico e caldo e, un errore difensivo nella fase iniziale del match, ha consentito ai padroni di casa di passare subito in vantaggio.

Gli ingredienti per tornare a casa a bocca asciutta c’erano tutti, ma i ragazzi di Savona hanno saputo reagire e regolare l’avversario con un bel poker di reti.

Ancora una volta a metterci la firma è stato Alessandro Messina con una tripletta personale e Kevin Nida.

Al triplice fischio dell’arbitro grandi festeggiamenti e la certezza del passaggio di turno con numeri da capogiro:

4 partite, 4 vittorie, 33 goal fatti e 1 subito. L’allenatore non può che ritenersi soddisfatto.