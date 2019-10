Calcio. L'Albenga ufficializza i prezzi dei tagliandi per tutta la stagione, taglio netto ai biglietti omaggio

L’A.S.D. Albenga 1928 comunica che, in occasione di tutte le gare del Campionato di Eccellenza in programma allo stadio “Annibale Riva”, non verranno rilasciati biglietti omaggio al botteghino.

Agli eventi potranno accedere soltanto i Dirigenti Federali con tessera valida per la stagione in corso.

Nell’intervallo delle diverse partite, inoltre, verranno svolti dei controlli, in base alle disposizioni previste dalla S.I.A.E., per verificare che tutti gli spettatori siano in possesso dei corretti titoli di accesso.

Nell’occasione, questi i prezzi dei biglietti, acquistabili presso i botteghini dello stadio il giorno stesso della partita:

Gradinata Sud 6 euro

Tribuna 10 euro

Si ricorda, inoltre, che è ancora possibile acquistare l’abbonamento per assistere a tutte le gare interne di campionato. Quattro i tipi di tessera stagionale acquistabili:

– ABBONAMENTO GRADINATA € 60

– ABBONAMENTO TRIBUNA € 100

– ABBONAMENTO SOSTENITORE SILVER € 200 (comprensivo di 5 ingressi da regalare in tribuna e della sciarpa ufficiale)

– ABBONAMENTO SOSTENITORE GOLD € 250 (comprensivo di 5 ingressi da regalare in tribuna, della sciarpa ufficiale e della maglia da gara ufficiale).