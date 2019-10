Calcio, Promozione. Domenica amara per il Legino, Andrea Rinaldi: "Cinque gare in due settimane sono toste, siamo comunque in grande crescita"

Termina con una sconfitta il tour de force che ha visto impegnato il Legino in ben cinque gare in due settimane, nelle quali gli uomini di mister Girgenti hanno conquistato 7 punti. Oltre alle classiche partite domenicali si sono aggiunte anche la ripetizione della sfida contro la Sestrese e il recupero con il Camporosso. Sconfitta contro la Praese che viene commentata da un senatore verdeblù, Andrea Rinaldi:

“Finisce un ciclo intenso di partite, dove abbiamo fatto vedere buone cose contro ottimi avversari. Domenica sono venute a mancare energie fisiche ma ancor prima nervose. Non siamo stati in grado di gestire una fase delicata della partita nel primo tempo e nel secondo, con la stanchezza che aumentava, abbiamo subito un goal che ci ha un po’ tagliato le gambe. Ci teniamo stretta la buona reazione avuta e alcune cose fatte nella seconda frazione. Reputo questo nostro inizio più che positivo, certo è che possiamo e dobbiamo ancora migliorare tanto e non sentirci mai sazi.”

Squadre di testa che provano già la fuga dopo appena cinque giornate di campionato: “Sestrese e Taggia in questo momento dimostrano di avere qualcosa in più” – conclude il centrocampista – “Il Legino deve fare il Legino e cercare di migliorarsi sempre, solo alla fine vedremo dove siamo riusciti ad arrivare.”