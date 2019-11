Calcio, Loanesi: incidente d'auto nella trasferta per Serra Riccò, ricoverati mister Rivituso, il portiere Metani e i preparatori Santoro e Ricotti

Erano in viaggio in direzione del campo di Serra Riccò per il match contro la compagine locale quando sono rimasti coinvolti in un incidente.

Il mister della Loanesi Antonio Rivituso, il preparatore dei portieri Roberto Ricotti, il preparatore atletico Serafino Santoro e il giovane portiere Florian Metani hanno avuto un sinistro a Genova, nei pressi del campo sportivo di Borzoli.

Sono stati prontamente trasportati in ospedale e le loro condizioni risultano essere buone. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti, sul posto la polizia locale sta effettuando i rilievi del caso.