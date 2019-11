Volley Team Finale: tutti i risultati del fine settimana

Sono 4 le partite giocate in questo primo weekend di novembre dalle squadre del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., che quest'anno ha attivato, su una parte del settore femminile, una collaborazione con la Polisportiva Maremola:

- sabato 2 novembre alle 16.00 la 1^ Divisione Femminile PONENTE CARTA FINALE MAREMOLA ha giocato in casa, nel Palasport Alessia Berruti di Finale Ligure contro la VITICOLTORI INGAUNI ALBENGA;

- sempre sabato 2 novembre alle 21.00, ancora in casa al PalaAlessia, ha giocato, invece, la Serie D Femminile LEGENDARTE VOLLEY TEAM FINALE contro la CFFS COGOLETO VOLLEY;

- domenica 3 novembre è stata poi la volta delle nostre due squadre di Under 18 Femminile: la FINALE MAREMOLA ha giocato in casa sempre al PalaAlessia contro l'ALBISOLA PALLAVOLO IGLINA, mentre la MAREMOLA FINALE ha giocato a Vado Ligure, al PalaZucchi contro il SABAZIA PALLAVOLO.

Ecco come sono andate le gare:

1^ DIVISIONE F: PONENTE CARTA FINALE - Albenga: 3/2

Dopo un avvio di partita molto difficile, sotto due set a zero, al terzo parziale, improvvisamente, la svolta! Trovando il giusto assetto le ragazze finalesi, guidate da Tognolo e Bruzzo, vincono il terzo set lasciando le avversarie a 7. Forti di questo punteggio, la squadra si aggiudica prima il quarto set a 19 e poi il decisivo tie breack. Due punti molto importanti per il Ponente Carta Finale, squadra nata sotto il progetto FinalMaremola, che dopo aver incontrato nella prima giornata la super squadra di Andora, trova nella forza del gruppo, il carattere per cambiare l'esito della partita.

SERIE D FEMMINILE: LEGENDARTE FINALE - Cogoleto: 3/1

Le ragazze del Volley Team vincono anche la terza partita di campionato, lasciando, però, alle avversarie un set. "Abbiamo incontrato una squadra improntata sulla difesa - ci racconta coach Bruzzo - però noi abbiamo fatto una media di 10 errori a set. Veramente troppi". Ora bisogna preparare con la giusta concentrazione la prossima partita che ci vedrà scendere in campo a Diano Marina contro una delle squadre che, insieme alla nostra, hanno avuto un'ottima partenza di campionato.

UNDER 18 F: FINALEMAREMOLA - Albisola: 0/3

Al loro esordio in campionato nulla da fare contro la corazzata albisolese. Nonostante si sapesse in anticipo che non sarebbe stato facile, Marenco e compagne hanno provato con tutte le loro forze a difendere gli attacchi di Botta e Brunasso. "La squadra è ancora in rodaggio - afferma coach Tognolo - e si sono comunque visti scambi prolungati contro una delle favorite al titolo. Ripartiamo da quanto di buono fatto stamattina e lavoreremo molto per affrontare al meglio le prossime gare".

UNDER 18 F: Sabazia - MAREMOLAFINALE: 0/3

L'altra squadra del progetto FinalMaremola porta a casa i tre punti nonostante la formazione pesantemente rimaneggiata per via dell'influenza. Gli allenatori hanno saputo modificare l'assetto e i ruoli delle giocatrici, portando comunque a casa il risultato.