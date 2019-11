Secondo risultato utile di fila per il Savona targato Luciano De Paola: il tecnico biancoblù, che ha seguito la gara con il Casale all'interno della propria tecnica urlando e sbracciando novanta minuti per trasmettere grinta e carattere alla squadra, è parzialmente soddisfatto del punto conquistato in terra piemontese, contro una formazione, quella di Buglio, di grande esperienza e fisicità.