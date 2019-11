Serie D: la webcronaca LIVE di Vado - Fezzanese

VADO - FEZZANESE 1-0 LIVE

Reti: 3' Gallo

22' Ci prova Diallo da fuori area, destro debole e centrale che si spegne nelle braccia di Faggiano

19' Corner ospite battuto da Grasselli, Faggiano allontana di pugno

15' Piacentini difende bene il pallone, si gira e apre benissimo per Oubakent. Il numero 7 stoppa e calcia di destro: Greci si distende e mette in corner

7' Ancora Vado pericoloso! Oubakent sterza e crossa dalla destra, Piacentini salta di testa e manda alto di un soffio

3' VADO IN VANTAGGIO! Gallo batte il corner dalla sinistra, pallone che si infila direttamente in porta

1' Parte il match!

VADO: Faggiano, Alberto, Dagnino, Scannapieco, Castaldo, Tomasini, Oubakent, Gallo, Alessi, Gagliardi, Piacentini.

A disp. Vasoli, Tona, Ferrara, Fossati, Marmiroli, Pesce, Castiglione, Donaggio, Piu.

All. Tarabotto

FEZZANESE: Greci, Castagnaro, Gavini, Monacizzo, Addiego Mobilio, Diallo, Bonfiglioli, Dell'Amico, Cantatore, Grasselli, Terminello.

A disp. Rossi, Zappelli, Campagni, Bongiorni, Vanacore, Delvigo, Tivegna, Ascoli, Valente.

All. Sabatini

Buon pomeriggio dallo Stadio Chittolina di Vado Ligure, dove oggi si affronteranno il Vado e la Fezzanese. Nel derby ligure valido per la undicesima giornata di Serie D, i rossoblù cercano risposte (e soprattutto i tre punti) dopo un periodo complicato, al fine di abbamdonare l'ultimo posto in classifica. Di fronte avrà la Fezzanese di mister Sabatini, attualmente terza forza in campionato. Le due compagini si scontrarono per l'ultima volta in Serie D nei dolorosi Play Off di qualche stagione fa, dove ad avere la peggio furono i ponentini. Buon divertimento!