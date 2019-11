Basket Ceriale: continua a sorprendere l'Under 18

Continua la sua corsa l'under 18 Gold del Basket Ceriale, che partita per fare un campionato senza grandi ambizioni, si ritrova prima a pari merito grazie a 4 vittorie in 5 giornate. Per la quarta giornata Ceriale ha giocato a Chiavari contro il Blu Sea Basket, partita in cui si è ritrovato in svantaggio anche di 18 lunghezze, ma ha avuto la forza di non demoralizzarsi e piano piano ha recuperato fino ai tiri liberi finali di Magaletti che hanno regalato la vittoria per 75-76. Nell'ultima giornata l'incontro casalingo con Scuola Basket Spezia ha visto subito una partenza forte dei cerialesi che si sono portati sul 14-3, ma Spezia ha immediatamente reagito, regalando al pubblico una gara punto a punto. Nell'ultimo periodo la difesa del Ceriale è riuscita a chiudere gli spazi strappando la vittoria anche grazie ai 24 punti di Caprioglio. Ecco una breve dichiarazione di coach Romano: “ Questo gruppo continua a sorprendermi! In pochi mesi siamo riusciti ad alzare ancora di più il nostro livello di gioco riuscendo a competere con le più forti,rimaniamo con i piedi per terra sapendo che l'obiettivo resta entrare nei playoff consci del valore delle altre squadre. Invito i cerialesi, che già ci seguono numerosi, a venire a vedere le partite perchè sono veramente di buon livello. Volevo ringraziare Accinelli che quest’anno mi aiuta ad allenare sia l’under 18 che la promozione, non era facile sostituire Giordano sia a livello di carisma sia a livello tecnico; entrato in punta di piedi si sta rendendo disponibile all’interno della società portando il suo bagaglio di esperienza senza confusioni di ruolo. Bisogna rimarcare che nel sodalizio di collaborazione Albenga-Ceriale avere allenatori come Porro, Graziani, Accinelli può soltanto essere solo d’aiuto per i giocatori e per i neo allenatori che si stanno formando." Ha giocato ieri sera anche la prima squadra, che ha ottenuto la terza vittoria in tre partite nel campionato di Promozione, spazzando via Renegades Varazze con il punteggio di 91-48 Dopo i primi due quarti in cui gli ospiti sono riusciti a reagire ai tentativi di allungo dei padroni di casa chiudendo con soli 10 punti di svantaggio, è nel terzo quarto che Ceriale scava il solco grazie a una difesa forte e a una maggiore precisione al tiro che premia un gioco più corale rispetto alle precedenti uscite. Prossimo impegno per l'under 18 sarà giovedì 21 a Genova con Cus Genova, mentre la promozione sarà impegnata martedì sera a Pegli