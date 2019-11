Giudice Sportivo: sono ben 23 i giocatori fermati per almeno un turno in Promozione

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) (infrazione rilevata da un AA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

VALCAVI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARETTI GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ROVETTA RUBEN DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)

GARE DEL 10/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

BRAGNO

Per il comportamento dei propri sostenitori, che dalla metà del 2º t. e fina al termine della gara, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/11/2019

REI ANDREA (REAL FIESCHI)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

ROBIGLIO MASSIMO (BRAGNO) (Infrazione rilevata da un AA)

CAPRI SIMONE (CANALETTO SEPOR)

VACCA MAURO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

QUARANTA FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

STRADI SIMONE (MARASSI 1965)

A gioco fermo, colpiva un avversario già a terra, senza conseguenze lesive; mentre usciva dal tdg dopo l'espulsione, spingeva con forza il cancello d'ingresso, causandone l'uscita da un cardine e rendendolo inutilizzabile.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

RASO MARCO (PRAESE 1945)

Senza possibilità di giocare la palla, colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive.

ANGELLA ELIA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

A gioco fermo, colpiva un avversario momentaneamente a terra con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive.

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)

A gioco fermo, gettava con entrambe le mani e con forza la palla contro la testa di un avversario, momentaneamente a terra, causandogli forte dolore, ma senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

EFFETTIVA/E

COZZI ROBERTO (VARAZZE 1912 DON BOSCO) (infrazione rilevata da un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ZUNINO LORENZO (BRAGNO)

COSTA FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E

MINARDI IACOPO (PRAESE 1945)

Al termine della gara, colpiva un avversario con un violento pugno al petto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

INSOLITO GIANMARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BROVIDA GABRIELE (BRAGNO)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)

PIANTONI FEDERICO (CAMPOROSSO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VERONA MARIO (COLLI ORTONOVO)

CASASSA VIGNA LORENZO (DIANESE E GOLFO 1923)

BACIGALUPO MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)

DADDI PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FIORITO SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BARONI LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BARRANCA FABIO (VELOCE 1910)

LEONE ANGELO LUIGI (VELOCE 1910)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CROCE SAMUELE (BRAGNO)

CRAFA JACOPO (CADIMARE CALCIO)

BAGNOLI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

PASINI PIETRO (CANALETTO SEPOR)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

FALZONE DENIS (DIANESE E GOLFO 1923)

GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)

ARDINGHI LUIGI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BISIO ALESSIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DELVIGO TOMMASO (FORZA E CORAGGIO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

CROSETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

PIAZZAI GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

FORTE ANDREA (PRAESE 1945)

MINARDI IACOPO (PRAESE 1945)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

POZZO OLMO FRANCESCO (REAL FIESCHI)

REZZANO DAVIDE (REAL FIESCHI)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

PRONESTI FRANCESCO (TAGGIA)

BOCCHIA FEDERICO (VALDIVARA 5 TERRE)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)

FANELLI ALBERTO (VELOCE 1910)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

ORERO LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TRUDU MANUEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

BERTAGNA EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

COSTA FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

ROSSI FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LUFI ERALDO (DIANESE E GOLFO 1923)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARDONE ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GARRASI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DE MARTINI LUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

OSMAN MAJID (LEGINO 1910)

TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)

CARIDI ALESSANDRO (LEVANTO CALCIO)

BATTAGLIA BUSACCA SEBASTIANO (SAMMARGHERITESE 1903)

FERRERO ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

PERDELLI EDOARDO (SERRA RICCO 1971)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

RIAJ MOHAMED (VALDIVARA 5 TERRE)

SECONDELLI RICCARDO (VALLESCRIVIA 2018)

COLOMBINO DAVIDE (VELOCE 1910)

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)