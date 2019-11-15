Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: due turni per Villaneva e Rebottaro, uno a Pistone e Bayi

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 10/11/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 10/11/2019
SANTA CECILIA - VADESE CALCIO 2018
Si commina l'ammenda alla Società SANTA CECILIA di Euro 50,00 per la compilazione errata della distinta di un giocatore.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 SANTA CECILIA V.D.G.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
ALBESANO GIAN MARCO (PALLARE CALCIO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
YUPANQUI VILLANEVA JORGE EDUARDO (SANTA CECILIA)
REBOTTARO MATTEO (VADESE CALCIO 2018)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
BAYI SAMIR ISMAIL (PLODIO 1997)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
FERRARO FEDERICO (MURIALDO)
GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)
PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
GUASTAMACCHIA NICOLO (DEGO CALCIO)
REVERDITO FABIO (DEGO CALCIO)
SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)
CARLE MARCO (MURIALDO)
DI GREGORIO MARCO (MURIALDO)
PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)
RAPISARDA FRANCESCO (MURIALDO)
BAGNASCO ANDREA (PALLARE CALCIO)
BASTONI FABIO (PLODIO 1997)
ANDRIELLO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CERATO LUIGI (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SATURNI ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
PELIZZARI CARLO (SANTA CECILIA)
GIACCHINO ALESSIO (SASSELLO)
FERRO LORENZO (VADESE CALCIO 2018)
MACAGNO MANUELE (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
BORGNA LORENZO (CALIZZANO 63)
GELSOMINO LEANDRO (CALIZZANO 63)
BRIANO EDOARDO (MALLARE)
ESPOSITO CLAUDIO (MALLARE)
ODDONE CRISTIANO (MURIALDO)
BORDONE NICCOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)
PAONESSA GIUSEPPE (NOLESE R.G. 1946 2001)
MAISTRELLO ALBERTO (PALLARE CALCIO)
GHIGLIA ALESSANDRO (PLODIO 1997)
CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
COSTA FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GIAMELLO GIANLUCA (ROCCHETTESE)
LANTERI GIACOMO (ROCCHETTESE)
CAMARA OUSMAN (SANTA CECILIA)
DEBENEDETTI DAVIDE (SANTA CECILIA)
FADDI TARIK (SANTA CECILIA)
ARRAIS MICHAEL (SASSELLO)
MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)