Tanta neve è già caduta nelle scorse ore e ulteriori precipitazioni sono attese nel corso dela notte in Valbormida, motivo per cui alcuni incontri in Seconda Categoria B sono già stati rinviati.

Come da comunicato ufficiale non si disputeranno:

CALIZZANO 63 – PRIAMAR 1942 LIGURIA

ASD MURIALDO – SANTA CECILIA

OCCHETTESE – MALLARE

SASSELLO – DEGO CALCIO