Calcio. Vado, Tarabotto chiama continuità nella difficile trasferta contro la Caronnese: "Squadra più serena, sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio in campo"

I tre punti sono sempre la soluzione migliore a tutti i problemi, come dimostrano il tono di voce e le parole di mister Luca Tarabotto alla vigilia della sfida che vedrà il suo Vado di scena in Lombardia contro la quotata Caronnese, dopo il rotondo 3-0 rifilato domenica scorsa alla Fezzanese.

Un campo ostico dove poche squadre sono riuscite, almeno fin qui, a portare via dei punti, ma il tecnico rossoblù non vuole certo partire battuto ancora prima di giocare: "Sappiamo benissimo che sarà una partita difficile - esordisce il trainer vadese - la Caronnese è una squadra che in fase di possesso ha tantissima qualità, ma dal canto nostro cercheremo di dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria di domenica scorsa. I tre punti con la Fezzanese hanno avuto un impatto importante soprattutto sul morale dei ragazzi, che avevano bisogno di ritrovare certezze e fiducia".

Con una rosa praticamente al completo (fuori solamente Illiante e D'Antoni), Tarabotto dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-4-2, modulo che ha fornito indicazioni molto interessanti proprio sette giorni fa al "Chittolina" nel 3-0 rifilato alla formazione spezzina di Sabatini: "E' il sistema di gioco sul quale stiamo lavorando in settimana, ma credo che sia fondamentale, soprattutto domani, coprire bene gli spazi al centro del campo, dove la Caronnese costruisce spesso le proprie trame offensive. In ripartenza bisognerà sfruttare al meglio le corsie esterne, senza ovviamente dimenticare quella che è la nostra filosofia di gioco".