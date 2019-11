Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: la semifinale chiama Albenga e Pietra Ligure, alle 16:00 lo scontro diretto al "Felice Borel"

Una sfida (ore 16:00, stadio Felice Borel di Finale Ligure) che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre, con l'Albenga , seconda in classifica, reduce dal pareggio interno con l'Angelo Baiardo e attesa domenica prossima dalla squadra più in forma del momento: il Busalla .

Sarà interessante valutare come mister Solari deciderà di calibrare le energie, tenendo conto che l'approdo alla fase nazionale della Coppa Italia potrebbe spalancare una lunga ma sempre valida strada verso la promozione in Serie D .

Il Pietra di Mario Pisano invece ha trovato nella Coppa forse l'unica soddisfazione di questo inizio stagione: la classifica in campionato piange e l'infermeria non è mai stata così affollata come in questo periodo. Domenica inoltre i biancazzurri incontreranno proprio il Baiardo e anche sul fronte pietrese bisognerà valutare come centellinare le energie.