Calciomercato. Che colpo per la Fezzanese, ritorna in verde l'ex Veloce Andrea Baudi

U.s.d. Fezzanese Calcio 1930 è lieta di comunicare che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche di tesseramento per avvalersi delle prestazioni sportive nella stagione 2019/2020 del calciatore Andrea Baudi.

Classe '87, il "Mago" non ha bisogno di molte presentazioni a Fezzano. Ha indossato la maglia "Verde" in otto stagioni vincendo una Coppa Italia, due volte l'Eccellenza e ottenendo due salvezze in Serie D. Si tratta del secondo miglior marcatore della storia della società del Presidente Arnaldo Stradini con 144 reti all'attivo, per due volte capocanoniere dell'Eccellenza della Liguria, la scorsa stagione vice capocannoniere del Girone A di Serie D. Baudi ha svolto questo pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni mettendo a completa disposizione di mister Sabatini.

Queste le parole del Vice Presidente Esecutivo Ivan Stradini:

"Grande la soddisfazione per aver concluso positivamente il ritorno di Andrea che potrà riprendere ad indossare la nostra maglia dopo alcuni mesi trascorsi lontani dalla Fezzanese caratterizzati da un fastidioso infortunio al ginocchio accaduto nel pre campionato. E' stata un'operazione fortemente voluta da tutto nell'ambiente fezzanotto che rappresenta un inaspettato e anticipato regalo di natale. In bocca al lupo Andrea. Bentornato a CASA!"