Prima Categoria. Un'Altarese da guerra affonda il Soccer Borghetto: 3 a 1 al "Fornaciari"

ALTARESE 3 (34' FERROTTI, 52' MORESCO, 57' FERROTTI) - SOCCER BORGHETTO 1 ( 65' DI LORENZO)

61' Finita la partita

49' L'occasione migliore nel recupero è dell'Altarese, con Rodino che da posizione defilata calcia di poco a lato

45' Saranno sei i minuti di recupero

44' Esce Brahi ed entra Rodino nell'Altarese

42' Fofana per Di Roccia, che esce dolorante, nell'Altarese

40' Pansera mette in mezzo un bel cross, per poco non arriva a Di Roccia

39' Conclusione di Carparelli fuori di poco. Esce Ferrotti, dentro il nuovo acquisto Pansera

37' Squadre più lunghe, ma forse troppo stanche per sfruttare i maggiori spazi

34' Ammonito Di Lorenzo per un intervento duro su Brahi

33' Ammonito Ristagno per troppe proteste

26' Auteri ci prova dalla distanza. Briano si rifugia in angolo

23' Nel freddo "Fornaciari", si infervorano gli animi. Ripetuti screzi tra gli avversari e Brignoli, reo, secondo i padroni di casa, di un colpo proibito. Intanto, Carparelli da posizione ravvicinata calcia in porta con Briano che para. Luca Salani rileva Marsio nell'Altarese

21' Secondo l'arbitro indugia troppo in occasione di un calcio di punizione. Ammonito

20' ACCORCIA IL SOCCER! Sponda di Carparelli per Di Lorenzo che insacca. Azione tutta di testa.

18' Intervento duro di Marsio sanzionato col giallo

16' Nota stilistica. Piccardi gioca con uno scarpino nero e uno color oro

15' Screzi tra Monteleone e Pellicciotta. Entrambi ammoniti

12' TRIS DELL'ALTARESE! Difesa del Soccer sguarnita. La ripartenza orchestrata da Brahi è fulminea. E Ferrotti è in giornata di grazie. Tiro rasoterra e triplice vantaggio!

7' RADDOPPIO DELL'ALTARESE. Punizione col contagiri di Piccardi. Moresco di testa infila Serventi.

3' Rimessa laterale lunga dell'Altarese per la testa di Moresco. Girata alta sopra la traversa

2' Angolo del Soccer. La conclusione di Brignoli finisce alta

1' Mister Giunta riparte con tre cambi. Monteleone, Milazzo e Ristagno per Caputo, Corciulo e Velaj. Frumento conferma lo schieramento iniziale

Secondo tempo

45' Il primo tempo si conclude con una bella punizione di Carparelli, con Briano chiamato agli straordinari per respingere

44' Di Roccia rimedia il primo giallo di giornata fermando Condorelli in ripartenza

41' Il Soccer sembra non essersi scrollato di dosso i postumi della rete subita. Sono i padroni di casa a imbastire le manovre migliori

34' VANTAGGIO ALTARESE! Cross basso dalla sinistra che Serventi non trattiene. Ferrotti è in agguato e porta avanti i suoi

29' Dopo un paio di conclusioni del Soccer, buona trama verticale dell'Altarese. Marsio lungo per la testa di Ferrotti, che spizza per Molinari, il quale però perde l'attimo per concludere da posizione favorevole

28' Bella azione corale dell'Altarese che culmina col tiro di Di Roccia, il quale reclama per un presunto tocco di mano di un difensore

26' Capitan Carparelli esorta i suoi ad alzare il baricentro e a giocare meno palloni indietro

21' Azione essenziale ma potenzialmente pericolosa dell'Altarese. Moresco calcia lungo per Ferrotti in area che, al volo, spara alto

16' Gli ospiti fanno fatica a mettere in moto in tridente. Con gli esterni Auteri e Condorelli troppo distanti dal terminale offensivo Carparelli

15' Salani mette un pallone in area. Ferrotti si avventa sulla sfera ma la sua conclusione da posizione defilata finisce alto. Sul ribaltamento di fronte, girata di Carparelli che si spegne a lato

13' Il Soccer prova a fare la partita. Di fronte, però, un'Altarese solida schierata con un 4 - 5 - 1 compatto. Anche il terreno di gioco non favorisce di certo una manovra fluida

9' Piccola nota tattica. Vista l'emergenza indisponibili, Frumento schiera il difensore Salani come schermo davanti alla coppia di centrali difensivi Moresco - Marsio. Un altro centrale, Pellicciotta, agisce come terzino destro

7' Un traversone sbagliato da Condorelli si infrange sulla traversa

6' Inizio di gara di marca ospite. L'Altarese prova a ripartire cercando Ferrotti

2' La prima conclusione a rete è di Carparelli, ma il tiro oltremodo centrale non impensierisce Briano

1' Altarese incaricata del calcio d'inizio. Borghetto in completo rosso con calzettoni bianchi. Classica tenuta a strisce verticali giallorosse per i padroni di casa

Primo tempo

Partita ricca di contenuti quella che ci apprestiamo a raccontare. Il Soccer Borghetto parte chiaramente con i favori del pronostico, ma dovrà guardarsi da un'Altarese che, nonostante una classifica non esaltante e qualche assenza importante, potrà contare su giocatori che sono de facto un lusso per la categoria, come l'attaccante Ferrotti. I rivieraschi si presentano all'appuntamento odierno ancora imbattuti e con un Auteri in più nel motore. Ritorno alle origini, invece, per Omar Pansera, attacante che nei primi mesi ha vestito i colori del Mallare.

Soccer Borghetto: 1 Serventi, 2 Velaj, 3 Corciulo, 4 Brignoli, 5 Gagliardo, 6 Caputo, 7 Carparelli, 8 Di Lorenzo, 9 Simonetti, 10 Auteri, 11 Condorelli.

A disposizione: 12 Accame, 13 Patacchini, 14 Ristagno, 15 Micci, 16 Muca, 17 Milazzo, 18 Guarisco, 19 Serra, 20 Monteleone.

Allenatore: Giunta

Altarese: 1 Briano, 2 Pellicciotta, 3 Lai, 4 Salani, 5 Moresco, 6 Marsio, 7 Molinari, 8 Di Roccia, 9 Ferrotti, 10 Piccardi, 11 Brahi.

A disposizione: 12 Spahiu, 13 Salani L, 14 Rollero, 15 Rodino, 16 Fofana, 17 Pansera, 18 Lupi.

Allenatore: Frumento

Arbitro: Dinapoli di Savona