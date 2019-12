Filtro luce blu: che cos'è e come proteggersi

Che cos'è la luce blu e perché ultimamente se ne parla così tanto? La luce blu sta diventando sempre di più lo spauracchio degli utilizzatori di dispositivi elettronici con schermo, come smartphone, tablet, tv e non solo. Infatti, questo fenomeno è creato da tutto ciò che funziona con l'illuminazione a LED, vedi anche lampadine e i fari delle automobili. Ma di cosa si tratta? Stiamo parlando di un insieme di radiazioni luminose che hanno una lunghezza d'onda compresa tra i 380 e i 490 nm. Ma a creare i danni maggiori è la banda di luce visibile, in quanto irradia radiazioni luminose con una lunghezza d'onda vicina a quella dei raggi UV e che non sono visibili ad occhio nudo.

E’ bene prestare molta attenzione all’esposizione di questi raggi luminosi, in quanto sono dannosi per i nostri occhi e per l'organismo e causano insonnia e malessere generalizzato ma soprattutto danneggiano la vista. Inoltre è importante sapere che tutti i nuovi apparati digital device sono elettroilluminati con le lampade a led e il loro prolungato utilizzo può addirittura ridurre il battito delle palpebre provocando affaticamento degli occhi , mal di testa, stanchezza, visione offuscata, visione doppia e sensibilità alla luce.

Ma non è tutto! L'uso serale di smartphone, tablet, pc, videogiochi e altri dispositivi influenza il ciclo circadiano, causando seri disturbi del sonno. Ma come ovviare a questi problemi? Utilizzando occhiali con lenti appositamente trattate e dotate di un filtro luce blu! Queste lenti riducono l'azione dei raggi blu e i riflessi sulla lente, ma soprattutto migliorano il contrasto e il comfort visivo. In rete ci sono molte aziende che propongono lenti speciali trattate contro questo problema, ma ci sono filtri e filtri.

Il filtro luce blu di nowave, giovane start-up, fondata da Mauro Piras e Gino Repetto, permette di eliminare affaticamento visivo, occhi rossi e mal di testa. Lo staff della giovane azienda Nowave, ha progettato delle lenti anti graffio, anti appannamento e anti riflesso HMC, anti Luce Blu (fino a 41%) e anti UV (al 99%) che sono adattabili a qualsiasi genere di montatura, sia per occhiali neutri che graduati.