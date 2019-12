Calcio, Promozione. La Veloce prova ad uscire dalla crisi, ma l'avversario di stasera si chiama Sestrese

L'inizio di settimana non è stato dei più agevoli per la Veloce, complice il rovescio in casa della Praese (8-0) e le conseguenti dimissioni respinte di mister Gerundo.

PEr fortuna però i granata hanno modo di tornare subito in campo, seppur l'avversario di giornata non sia dei più malleabili: la Sestrese.

Certo, il momento non è dei migliori nemmeno per i verdestellati di Schiazza, dati come possibili favoriti ad inizio stagione, ma attualmente a 7 punti dalla coppia al vertice composta da Taggia e Varazze (vincenti proprio quattro giorni fa a Borzoli per tre reti a zero).

A dirigere l'incontro sarà Ravera della sezione di Chiavari, coadiuvato dagli assistenti Camurri e Troina di Genova.