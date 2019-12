Calcio, Loanesi. Decisione clamorosa dei rossoblu. "Diserteremo la gara contro la Dianese, possibile il ritiro definitivo della squadra"

La difficile situazione logistica che sta attraversando la Loanesi potrebbe essere arrivata a un punto di non ritorno.

Il club ha infatti annunciato lo svincolo per i giocatori più rappresentativi, una sorta di sciopero per la gara di domani contro la Dianese & Golfo e il possibile ritiro della squadra dal campionato di Promozione.

"Vista la richiesta protocollata in data 3 dicembre 2019 - si legge nella nota del club rossoblu - dove la nostra società richiedeva L l’utilizzo del campo in terra con annessi spogliatoio con entrata in via Enrico Toti (nei quali son già stati conclusi i lavori di manutenzione) e visto che ad oggi non ci è stato ancora risposto niente e nemmeno siamo stati interpellati per un qualsiasi dialogo siamo stati obbligati a svincolare tutti i nostri giocatori più rappresentativi dato che non riuscivano più a sopportare una situazione in cui gli allenamenti potevano essere svolti solo in un campo a 7 per un tempo ridotto e giocando poi alla domenica in un campo a 11. (precisiamo che siamo sempre a ringraziare comunque la società Gesco che ci è venuta incontro visto che altrimenti non avremmo nemmeno avuto un campo dove allenarci )

Dunque siamo arrivati alla decisione di non partecipare alla partita da disputarsi domani Domenica 15 dicembre a Diano sperando che questo gesto eclatante porti L’amministrazione comunale a prendere una decisione che aiuterebbe la nostra società e i suoi tesserati.

Invece Continuando così la situazione con il totale menefreghismo dell’attuale amministrazione saremo costretti a ritirare la squadra dal campionato di Pronozione facendo scomparire così una squadra con 115 anni di storia.

Normalmente si dice che sotto le feste natalizie diventano tutti più buoni....ma probabilmente questo non vale per il Comune di Loano".