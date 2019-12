Affrontare una squadra in assoluta forma come l'Aurora si presentava come un ostacolo non indifferente per il Millesimo, eppure i giallorossi hanno avuto la forza e la qualità per realizzare due reti ad una delle migliori retroguardie dei campionati dilettantistici ponentini.

A realizzare il primo gol è stato Lorenzo Ciravegna, apparso molto fiducioso sul percorso che potrà intraprendere insieme ai propri compagni fino al termine della stagione.