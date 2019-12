Calcio. Savona, ecco il nuovo presidente Sergio Sgubin: "Qui per consolidare la situazione e per far fede a tutti gli impegni economici e finanziari"

Si chiude la conferenza stampa, tra poco tutto il video con le parole di Sergio Sgubin

"Alla parte sportiva è ovviamente tutto confermato con mister De Paola e con il direttore sportivo Cristian Papa"

"Il sito della società? E' stato hackerato, cercheremo di risistemarlo nel minor tempo possibile"

Ineviltabile una battuta anche in ottica mercato: "Vogliamo innanzitutto consolidare la situazione, sapendo di avere una squadra che sta facendo un grandissimo campionato. Stop ai movimenti in uscita? Al momento non abbiamo sentito altri giocatori intenzionati ad andare via"

"I nomi degli investitori? Secondo me è importante che ci sia fiducia nei confronti di persone che hanno preso in mano una situazione pesante con l'obiettivo di portarla a casa positivamente. A tempo debito avrete tutte le risposte del caso, ma in questo momento in cui stiamo cercando di attrarre altri imprenditori e nuovi sponsor è meglio mantenere un profilo più prudente"

"E' necessario un assestamento generale a livello organizzativo, il bilancio verrà depositato regolarmente entro il 30 dicembre 2019 come stabilito dalla legge. Ci siamo presi tutto il tempo necessario per poter valutare in maniera oculata ogni aspetto".



"La prima priorità dal punto di vista societario? Far fede agli impegni economici e finanziari per poter andare avanti nel miglior modo possibile. I tifosi rappresentano una parte importantissima in tutto lo scacchiere, so che questa è una piazza molto calda che merita sicuramente palcoscenici più prestigiosi".



"Bisogna risanare una situazione prima di poter parlare di determinati obiettivi, sono abituato ad essere pragmatico avendo sempre una visione positiva delle cose".



Prende subito la parola Sgubin: "A differenza dell'ex presidente Patrassi non ho una vita storicamente legata al calcio. Vengo dal mondo della sanità, sono un manager specializzato nella gestione di strutture complesse socio-sanitarie per minori, anziani e disabili. Sono qui a dare il mio contributo a livello economico e finanziaro, lavoro molto per cercare di mettere a posto le cose, per dare continuità a questo progetto. Siamo appena stati in comune per rinnovare una collaborazione importante che ci permetta di proseguire al meglio la stagione".



Buon pomeriggio dallo stadio "Valerio Bacigalupo" di Savona. In diretta la conferenza stampa del nuovo presidente Sergio Sgubin