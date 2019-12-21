Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: sono otto i giocatori fermati per almeno un turno

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 8/12/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/12/2019 SASSELLO - VADESE CALCIO 2018
A scioglimento della riserva assunta nel CU n. 38, letto il supplemento di rapporto inviato dal Direttore di gara, rilevato come non sia possibile ravvisare nel comportamento dell'arbitro alcun errore tecnico e non essendo competenza di questo organo dare valutazioni tecniche sull'applicazione del Regolamento che competono solo al Direttore di Gara, respinge il ricorso della società Vadese, dispone di incamerare la tassa reclamo, omologa il risultato di 1-1 acquisito sul campo.
GARE DEL 11/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
BIANCHIN NICOLO (PALLARE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)
PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)
ANDRIELLO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
COSTA FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (II INFR)
GENNARELLI MAURO (MALLARE)
MAGLIANO ANDREA (PALLARE CALCIO)
RABELLINO FABIO (PALLARE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
REVELLI LEONARDO (PALLARE CALCIO)
ARRIGHI RICCARDO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
QUARANTA STEFANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GARE DEL 12/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
ADOSIO PIETRO CAMILLO (ROCCHETTESE)
ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIANO ANDREA (ROCCHETTESE)
GARE DEL 15/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 1/2020
ORSI LUCA (MALLARE)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/12/2019
BERNASCONI GIAN LUCA (DEGO CALCIO)
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
BAGNASCO MIRCO (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GHIONE MASSIMILIANO (MALLARE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)
Espulso per doppia ammonizione al momento della notifica del provvedimento insultava ripetutamente il DG. Rientrato negli spogliatoi ne usciva ripetutamente per insulytare gravemente l'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MINUTO GABRIELE (MURIALDO)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
VALLONE FEDERICO (MALLARE)
SANNA MATTIA (PLODIO 1997)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
MACAGNO MANUELE (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FERRARO FEDERICO (MURIALDO)
ANDRIELLO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (III INFR)
PERSANO GIACOMO (CALIZZANO 63)
ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)
SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)
DI GREGORIO MARCO (MURIALDO)
DABOVE SAMUELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
LUSSI LUCA (PLODIO 1997)
CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
RASETTO FILIPPO (CALIZZANO 63)
STEGARU RAZVAN IONUT (CALIZZANO 63)
LEKA LEONARD (DEGO CALCIO)
MONTICELLI IVAN (DEGO CALCIO)
MOZZONE PAOLO (DEGO CALCIO)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
ODDONE CRISTIANO (MURIALDO)
MAISTRELLO ALBERTO (PALLARE CALCIO)
NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)
FADDI TARIK (SANTA CECILIA)
SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANCIANI NICHOLAS (CALIZZANO 63)
GAGGERO MANUEL (DEGO CALCIO)
DIMARE GAETANO (MALLARE)
ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)
GRAFFA MATTEO (PALLARE CALCIO)
MORANDO AMATORE (PALLARE CALCIO)
HORMA BADR (PLODIO 1997)
ZECCA DANIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
PAGANELLI MARCO (ROCCHETTESE)
PERRONE ALESSIO (ROCCHETTESE)
ORMENISAN DANIEL (SANTA CECILIA)
SCOTTO ANDREA (SANTA CECILIA)
YUPANQUI VILLANEVA JORGE EDUARDO (SANTA CECILIA)
DEIDDA MANUELE (SASSELLO)
GUSTAVINO SIMONE (SASSELLO)