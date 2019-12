Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: sono otto i giocatori fermati per almeno un turno

gara del 8/12/2019 SASSELLO - VADESE CALCIO 2018

A scioglimento della riserva assunta nel CU n. 38, letto il supplemento di rapporto inviato dal Direttore di gara, rilevato come non sia possibile ravvisare nel comportamento dell'arbitro alcun errore tecnico e non essendo competenza di questo organo dare valutazioni tecniche sull'applicazione del Regolamento che competono solo al Direttore di Gara, respinge il ricorso della società Vadese, dispone di incamerare la tassa reclamo, omologa il risultato di 1-1 acquisito sul campo.