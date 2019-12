Calcio, Savona. Si è svolta a Milano l'assemblea dei soci, approvato il bilancio al 30 giugno 2019

Un primo passo, stamane, è stato compiuto per rasserenare il clima attorno al Savona Calcio .

Il bilancio al 30 giugno 2019 è stato finalmente approvato, passaggio chiave per la prosecuzione dell'attività societaria e sportiva.

Il presidente Sergio Sgubin ha a tal proposito presentato una nota stampa, seppur non siano state comunicate la presenza di eventuali passività e di una possibile conseguente ricapitalizzazione: un fattore importante per capire eventuali linee future del club di Via Cadorna.

A tal proposito, sempre il presidente Sgubin, ha fatto altresì sapere che successivamente verranno rese note le previsioni.