Calcio. Serie D, Savona-Seravezza apre il girone di ritorno dei biancoblù. De Paola: "Bisogna partire subito forte, a gennaio inizia sempre un altro campionato" (VIDEO)

Vacanze finite per il Savona di mister De Paola, in campo domani pomeriggio al "Bacigalupo" contro il Seravezza nella gara che inaugurerà la seconda metà di campionato. Intensi allenamenti, uniti a qualche movimento di mercato in entrata e in uscita, hanno accompagnato gli striscioni durante le vacanze di Natale e Capodanno, con la speranza di proseguire la risalita verso le zone alta della classifica.

Nella prima conferenza di questo 2020, il trainer savonese ha voluto sottolineare il lavoro portato avanti nelle ultime due settimante, durante le quali, insieme allo staff biancoblù, si è cercato anche di inserire al meglio i vari Venneri, Padovan, Stronati e Amendola, arrivati a Savona nella sessione di mercato invernale