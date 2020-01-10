Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: tre giornate a Di Donato, due a Diallo e Modesti

Campionato Seconda Categoria Girone “A”
GARE DEL 18/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI DONATO CIRO (ATLETICO ARGENTINA)
espulso per recidività in ammonizioni formali dopo il provvedimento disciplinare teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DIALLO SALIF (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
XHURI GLEDI (ACADEMY ALBISSOLA F C)
EULOGIO FERDINANDO (ATLETICO ARGENTINA)
GARIBALDI DIEGO (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (III INFR)
KOROMA ABDULAI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (II INFR)
DE MARE LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)
GUIRAT MOEZ (ATLETICO ARGENTINA)
ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRIGNO CRISTIAN (ACADEMY ALBISSOLA F C)
DIALLO SALIF (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
GARE DEL 22/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI AMMONIZIONE (II INFR)
BOTTA BERNARDO (SANTO STEFANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTEANNI VINCENZO (CERVO 2016)
GINATTA AMEGLIO (SANTO STEFANO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
SORRENTINO ROBERTO (CERVO 2016)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MODESTI OMAR (CERVO 2016)
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
PASCARELLA DAVIDE (BORGIO VEREZZI)
KABA MOHAMED (SAN BARTOLOMEO CERVO)
IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GIAMPA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SCABURRI ERMES (CERVO 2016)
AMMONIZIONE (III INFR)
CARIA MATTIA (ACADEMY ALBISSOLA F C)
LAVATO SEBASTIANO (BORGIO VEREZZI)
PIRROTTA MATTEO (BORGIO VEREZZI)
CUNEO SAVERIO (CARLIN S BOYS)
SORGI NIKOLAS (CERVO 2016)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
CACCIATORE ANDREA (RIVA LIGURE)
GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (II INFR)
CARIELLO ALFREDO (ATLETICO ARGENTINA)
LABRICCIOSA FABIO (CERVO 2016)
MODESTI OMAR (CERVO 2016)
GJERGA ALBERT (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GAROFALO MATTIA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SCARLATA FABRIZIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CHIANESE IVAN (SANTO STEFANO)
LA MONACA GABRIELE (VILLANOVESE A.S.D.)
LECINI ANDIST (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
CABRERA MOSQUERA JAVIER ENRIQUE (ACADEMY ALBISSOLA F C)
BASSO EMANUELE (ATLETICO ARGENTINA)
STABILE MARIO (CERVO 2016)
CORTONESI MANUEL (ONEGLIA CALCIO)
MOSCATELLI TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)
CONFORTI MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
DE LUCA GIANCARLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
LIZZA PATRICK (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
GARE DEL 5/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)
GJERGA ALBERT (SAN BARTOLOMEO CERVO)
AMMONIZIONE (II INFR)
COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
MOSCATELLI TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
BONFANTE FABIO (SAN BARTOLOMEO CERVO)