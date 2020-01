Calcio. Savona, De Paola è un fiume in piena dopo il pari di Verbania: "Così non si può andare avanti, la società deve capire cosa vuole fare da grande" (VIDEO)

Post partita di Verbania-Savona a dir poco movimentato. La delicata situazione societaria dei biancoblù ha scatenato tutta la rabbia e la delusione di mister Luciano De Paola, che ha mandato un messaggio forte a chiaro alla società del presidente Sgubin, sugli spalti del "Pedroli" insieme al commercialista Carlo Sergi.

Anche i tifosi giunti in Piemonte hanno voluto parlare con il massimo dirigente degli striscioni al termine dell'incontro, con l'intento di capire quali siano le reali intezioni della proprietà subentrata proprio quest'estate, soprattutto in chiave mercato.

La rosa ridotta all'osso, con una panchina formata solamente da giocatori classe '00, '01 e '02, non è sufficiente per poter proseguire la stagione, come sottolineato dallo stesso De Paola nelle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni