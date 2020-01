Calcio. Vado, prove di risalita contro il Ghiviborgo: possibile conferma del 4-3-1-2, ma resta qualche dubbio tra centrocampo e attacco

Saranno molteplici gli spunti di interesse nella sfida che vedrà il Vado ricevere al "Chittolina" i toscani del Ghiviborgo: dalla disperata ricerca dei tre punti da parte degli uomini di Tarabotto fino al ritorno in panchina di mister Rino Lavezzini, subentrato al posto di Pacifico Fanani sulla panchina dei biancorossoazzurri lucchesi.

Separati da soli due punti in classifica, liguri e toscani vanno a caccia di un successo che manca da ormai troppo tempo: Castaldo e compagni non vincono dal 1 dicembre (tris a Lavagna), mentre l'ultima gioia del Ghiviborgo risale addirittura al 6 ottobre scorso (Borgosesia sconfitto allo stadio "Delle Terme" con un rotondo 3-0).

Un mix di attesa e curiosità, come detto, per il debutto alla guida della squadra lucchese di Rino Lavezzini, reduce dalla miracolosa salvezza ottenuta lo scorso anno in Serie C ad Albissola, con successiva mancata iscrizione dei ceramisti causa problematiche legate allo stadio.

Si prospetta quindi un'altra missione complicata che sembra però stimolare l'esperto trainer ex Genoa e Padova, pronto a riportare entusiasmo ad una squadra che pare essersi completamente smarrita dopo l'ottimo avvio di campionato tra settembre e i primi di ottobre.

In casa Vado permangono invece parecchi i dubbi di formazione, viste le assenze di Gallo, Tomasini, Piacentini, Piu e Faggiano: il 4-3-1-2 delle ultime uscite, con Bruschi nelle vesti di trequartista, dovrebbe comunque restare l'idea di base di mister Tarabotto: possibile chance dal primo minuto per Terzoni o Rotulo, con Castaldo e Guarco pronti a guidare il reparto difensivo.

Al "Chittolina" squadre in campo alle ore 14.30, con livescore e webcronaca su Svsport.it.