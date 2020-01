Calcio, Savona. Il gruppo Vecchio Stampo rimarrà in gradinata: "Fedeli alla Perachino"

Mancava una firma questa mattina nel comunicato redatto dalla maggioranza dei gruppi ultras legati al Savona: quella del Vecchio Stampo.

I tifosi biancoblu hanno infatti confermato la loro presenza sui gradoni della "Perachino" fino al termine del campionato.

"In un momento forse dei più delicati della storia del Savona Fbc e dopo varie riunioni dei gruppi della Gradinata Perachino, che dal 1972 è l'Unico fulcro del Tifo Ultras Savonese,tenendo conto che dopo la Maxi Riunione fatta 4 campionati or sono per riunificare il Tifo che era spaccato da anni per sostenere il Savona Fbc allora retrocesso dalla C1, ci pare alquanto illogico dividerci di nuovo e non vediamo alcun motivo valido come possa cambiare l'apporto alla squadra! La Gradinata Perachino è sempre stata il punto di riferimento per chi voleva dare quel qualcosa di più in sostegno della Maglia. Come la maglia degli Striscioni la Gradinata è da rispettare ed è per tutti noi un'onore farne parte, e portarla avanti per chi ha dato tanto e non c'è più "Da Ugo a Danilo a Il Grande Claudio " . Quindi la nostra non è una decisione ma la naturale Permanenza dove abbiamo sempre sofferto,tifato, gioito e contestato, sotto il sole e la pioggia al vento e al gelo.

VS/SV