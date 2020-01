La presenza di Idriz Toskic a Savona è durata poco più di un battito di ciglia. Il centrocampista di origini montenegrine classe 1995 è infatti in predicato di accasarsi al Nuova Florida (team laziale che milita nel girone G del campionato di Serie D).

Toskic di fatto non ha avuto nemmeno il tempo di indossare i calzettoni da gioco, visto che negli scorsi giorni la squadra non si è allenata come segno di protesta nei confronti della società.