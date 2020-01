Calcio, Savona. Oggi pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti. Ghinassi piace al Rieti

Si naviga a vista in casa Savona, in attesa di notizie concrete in arrivo da Milano.

L'assicurazione sulla fideiussione arrivata nel tardo pomeriggio di ieri ha impedito quanto meno la chiusura la chiusura del Bacigalupo, in attesa della ripresa degli allenamenti fissata per oggi pomeriggio.

Dopo le proteste della scorsa settimana, sarà interessante conoscere la presa di posizione della squadra biancoblu, chiamata domenica prossima all'importante trasferta sul campo della Fezzanese.

Nella conferenza di sabato mattina, Tommaso Ghinassi, centrale biancoblu, ha fatto capire di poter essere sul piede di partenza, come conferma il forte pressing del Rieti.

Con gli svincoli dilettanti chiusi a dicembre, infatti, il mercato resta aperto solo in ambito professionistico, motivo per cui i laziali si sono fatti sotto per le prestazioni del difensore toscano.

I temi sul piatto, come ormai da prassi, sono quindi molteplici. Non resta quindi che aspettare ora dopo ora l'evolversi della situazione.