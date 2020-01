Prestigioso riconoscimento per l'atleta "IronMan" loanese Ivan Cappelli

Prestigioso riconoscimento per il loanese Ivan Cappelli che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la comunicazione del suo ingresso, come Atleta Gold, nella All World Athlete IronMan 2020 per i risultati ottenuti nel 2019, dove l'Atleta del Doria Nuoto Triathlon Loano di Coach Paolo Zunino e del Direttore Roberto Po (iscritto all'Asd RunRivieraRun come running) si é piazzato al 13esimo posto nel Ranking Mondiale categoria 18/24.