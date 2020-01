Calcio. Vado-Sanremese, derby ponentino che non ammette passi falsi: rossoblù e matuziani pronti a darsi battaglia nella cornice del "Chittolina"

Obiettivi differenti e classifica che mette in risalto un divario tecnico piuttosto sostanziale, ma un recente passato privo di soddisfazioni che vuole essere cancellato in fretta.

Vado e Sanremese sono pronte a darsi battaglia questo pomeriggio al "Chittolina" nel derby tutto ponentino che infiammerà la 21^ giornata del girone A di Serie D. Una sfida molto importante per entrambe le squadre, bisognose di punti per poter continuare ad inseguire i rispettivi traguardi: i matuziani di mister Ascoli, scivolati a -6 dalla vetta dopo un girone d'andata affrontato con il piede schiacciato al massimo sull'acceleratore, vanno a caccia del primo successo di questo 2020, mentre la formazione rossoblù vuole tornare a muovere la classifica a distanza di sette giorni dal ko esterno sul campo del Casale.

Acque quindi piuttosto movimentate da una parte e dall'altra, anche se, tra le file vadesi, il tecnico Luca Tarabotto cerca di mantenere la calma, pur chiedendo ai suoi ragazzi maggiore attenzione e personalità: "Dobbiamo essere bravi a limitare quelle sbavature che spesso ci hanno fortemente penalizzato in termini di risultati. La Sanremese è un avversario di grande qualità, ma sta a noi scendere in campo con la giusta determinazione per cercare di ottenere un risultato di prestigio".

Al probabile 4-2-3-1 matuziano, il trainer rossoblù potrebbe rispondere con un più prudente 4-4-2, anche se non è da escludere il rombo a centrocampo con Bruschi alle spalle di Alessi e Varela. Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.