Calcio. Eccellenza: inizia con un pareggio l'avventura di Lepore sulla panchina dell'Albenga: 2-2 sul campo del Rapallo R. 1914 Rivarolese

RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE - ALBENGA 2-2 - 1' Di Salvatore, 43' Costantini; 45' Carbone, 9'st Vittiglio

45'st+4 Fischio finale a Rapallo: Rapallo R. 1914 Rivarolese - Albenga 2-2.

45'st+3 Barisone spara alle stelle quello che probabilmente sarà l'ultimo pallone del match.

45'st+1 Guernieri al tiro da buona posizione, pallone deviato in angolo.

45'st Cambio nel Rapallo/Riva: esce Bertuccelli, entra Romei.

41'st Pochi minuti alla fine e partita viva: l'impressione è che possa succedere qualcosa su entrambi i fronti da un momento all'altro. Ammonito Metalla per simulazione.

38'st Metalla non riesce a trovare la deviazione sotto misura, allontana la squadra di Fresia.

34'st Colpo di testa di Gargiulo sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, pallone lontano dal bersaglio. Cambia il Rapallo/Riva: esce Eranio, entra Maffei.

31'st Doppia palla gol per i padroni di casa: Bambino salva su Eranio, a seguire un tiro dal limite dell'area deviato in corner da Gargiulo.

29'st Ultimo cambio per l'Albenga: esce Scalia, entra Olivieri. Cambia anche il Rapallo/Riva: fuori Menini, dentro Guernieri.

21'st Quarta sostituzione per gli ospiti: esce Di Salvatore, entra Metalla.

18'st Arriva anche la terza sostituzione per l'Albenga: fuori Marquez, dentro Castagna.

17'st Secondo cambio per mister Lepore: esce Barchi, entra Dorno.

15'st Albenga che appare in difficoltà in questa fase del match, i padroni di casa spingono e mettono alle corde gli ospiti.

9'st VITTIGLIO, 2-2! Colpo di testa vincente del numero 5 di mister Fresia che riequilibra così la contesa. Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di casa trova il pareggio.

7'st Espulso Verrini: secondo giallo per il numero 2 del Rapallo/Riva che va così anzitempo sotto la doccia. Fresia corre ai ripari: fuori Revello, dentro Perrone.

6'st Cambio per mister Lepore: fuori Brondi, dentro Figone.

5'st Episodio controverso in area ingauna: il signor Barbieri prima concede un rigore con espulsione di Barisone, reo di aver atterrato Revello, ma dopo l'intervento del secondo assistente Luca Baldini la decisione viene annullata e si riprende con una rimessa dal fondo per l'Albenga.

2'st Anselmo ad un passo dal terzo gol, sfera sul fondo con Adornato che ormai era battuto.

1'st Riprende il match: nessuna novità di formazione per entrambi gli schieramenti.

45'+1 Squadre al riposo: a Rapallo, Albenga che al momento conduce 2-1 sui padroni di casa.

45' CARBONE 1-2! Il Rapallo/Riva trova il gol con un colpo di testa ravvicinato del numero 4 proprio prima del fischio di metà partita.

44' Clamorosa chance per Sbarra di riaprire la contesa, Bambino compie una prodezza e salva la sua porta.

43' COSTANTINI, 2-0 ALBENGA! Il numero 10 si fa parare il rigore da Adornato, ma sulla respinta recupera la sfera e la deposita in rete dopo aver dribblato il numero 1 di casa.

41' Calcio di rigore per l'Albenga: intervento ai danni di Marquez, per il direttore di gara nessun dubbio. Sul pallone va Costantini. Nel frattempo giallo per proteste a Verrini.

40' Palla gol nitida dell'Albenga, ma Scalia da buona posizione spara addosso al portiere: ospiti vicinissimi al raddoppio.

39' Punizione di Eranio, nessun problema per Bambino.

37' Ammonito Anselmo, è il primo giallo del match.

35' Occasione per Marquez che ci prova in acrobazia, il suo tiro è però murato.

32' Scalia dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

27' Calcio piazzato da posizione defilata di Costantini, il numero 10 va verso la porta ma trova l'opposizione sul primo palo di Ymeri che di testa allontana sul fondo.

23' Angolo di Costantini e deviazione al volo di Anselmo, pallone messo nuovamente in corner dalla retroguardia di mister Fresia.

18' Ancora Anselmo pericoloso, questa volta con un'incursione per vie centrali: chiude in extremis la difesa di casa.

17' Bertuccelli prova a scuotere il team locale, Bambino è attento e blocca a terra il tiro del numero 9 rapallino.

15' Errore in fase di impostazione da parte del Rapallo/Riva, l'Albenga non ne approfitta: il diagonale di Di Salvatore termina lontano dalla porta di Adornato.

11' Anselmo ci prova con il sinistro, pallone sul fondo. Albenga in campo con il 4-2-3-1: Anselmo agisce in posizione avanzata rispetto alla posizione di terzino sinistro che era stata prevalentemente di sua competenza fino a questo punto della stagione.

6' Marquez vicino raddoppio, si salva con bravura Adornato: ancora Anselmo in versione assist, ma questa volta la squadra di Fresia riesce ad evitare il gol avversario.

1' DI SALVATORE, 1-0 ALBENGA! Appena 47 secondi e la squadra di Lepore passa in vantaggio: Costantini serve in profondità Anselmo, il numero 11 irrompe sulla sinistra e mette al centro dove arriva l'ex giocatore del Fossano che prima trova la gran risposta di Adornato (aiutato dalla traversa) e poi appoggia in rete di testa.

1' Iniziata al "Macera": padroni di casa in maglia a strisce verticali bianconere, pantaloncini e calzettoni neri. Ospiti in tenuta bianca con banda trasversale nera.