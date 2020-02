Calcio, Serie B. Nel Crotone secondo della classe spicca lo stakanovista Andrea Barberis

C'è tanto di Andrea Barberis nel momentaneo secondo posto nel campionato di Serie B del Crotone.

Il giocatore cresciuto nelle giovanili del Finale è infatti il perno del centrocampo a cinque di mister Giovanni Stroppa. L'allenatore dei pitagorici infatti non ha mai rinunciato alle prestazioni del suo playmaker, che non ha saltato nessuna delle 23 gare. Numeri alla mano, Barberis - stando alle statistiche del sito della Lega di B - è tra i giocatori che hanno effettuato il maggior numero di passaggi, 1213 per il ponentino, e si trova nella top ten degli assist man, con cinque servizi decisivi per i compagni. Un bottino non di poco conto per chi si occupa della costruzione della manovra dal basso. Manca ancora il goal a una stagione di alto profilo in cui il regista è stato sanzionato soltanto tre volte con il cartellino giallo.

Anche un altro giocatore legato alla nostra provincia come Manuel Marras, un passato nel Savona, si sta distinguendo nella serie cadetta. Sette assist per lui e terzo posto nella classifica dei cross fatti: ne ha realizzati ben 116. Il tutto nonostante la situazione del Livorno sia tutt'altro che rosea, visto che i labronici occupano il fondo della graduatoria.

Passando dal campo alla panchina, mister Michele Marcolini non sta attraversando un momento particolarmente positivo con il suo Chievo. Nelle ultime cinque giornate, gli scaligeri hanno vinto soltanto una volta e attualmente occupano l'undicesima posizione in classifica. La situazione non è grave, in quanto la seconda piazza dista soltanto sei lunghezze. Un gap colmabile a patto che si inverta presto il trend, vista l'abbondanza di pretendenti.