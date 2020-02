Giudice Sportivo, Promozione: tre giornate per Conti del Legino, il Taggia perde per il big match Sina e Ferrigno

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/ 2/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2020

ZITO GIACINTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2020

ARENA PAOLO (FORZA E CORAGGIO)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 12/ 3/2020

RAVERA SIMONE (LEGINO 1910)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

GAUDINO LUCIANO (LOANESI S.FRANCESCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

PALERMO DAVIDE (CELLE LIGURE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

A gioco fermo, tirava una testata al volto di un avversario, senza conseguenze lesive.

CONTI ENRICO (LEGINO 1910)

A palla lontana, colpiva un avversario, dandogli una forte spinta nella schiena, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRIGNO ALESSANDRO (TAGGIA)

SINA ERNALD (TAGGIA)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONDERO COSIMO (REAL FIESCHI)

BISIO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CROCE SAMUELE (BRAGNO)

RAIOLA STEFANO (CELLE LIGURE)

MOZZACHIODI DAVIDE (LEVANTO CALCIO)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)

FANELLI ALBERTO (VELOCE 1910)

SCAPPATURA ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VASOLI ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

CASCINA SALVATORE (CAMPOROSSO)

ALTAMORE MATTIA (CELLE LIGURE)

SETTI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MERANI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

STRADI SIMONE (MARASSI 1965)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

KEPI BRRUNO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)

INSOLITO GIANMARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOGGIANO MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RIZZO SIMONE (BRAGNO)

DONA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

ROMANO JONATHAN (LEVANTO CALCIO)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

GRILLO DAVIDE (LOANESI S.FRANCESCO)

OLANDA NICOLO (MARASSI 1965)

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GIUSIO SIMONE (BRAGNO) IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CAMPOROSSO)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

MASSA MARCO (CELLE LIGURE)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LEONARDI GABRIEL (COLLI ORTONOVO)

BERTOCCHI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PRADO ARTEAGA MARIO STEVEN (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AVANZI AMOS (LEGINO 1910)

ARMANGO NICOLAS ALBERTO (LOANESI S.FRANCESCO)

PIAVE KEVIN (LOANESI S.FRANCESCO)

MARTINELLI LUCA (MAGRA AZZURRI)

MATAROZZO MATTEO (SERRA RICCO 1971)

CRAVIOTTO FILIPPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

COLOMBINO DAVIDE (VELOCE 1910)

CALCOPIETRO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

TROTTI CRISTIAN (VENTIMIGLIACALCIO)

VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COCURULLO MATTEO (CELLE LIGURE)

BELLINGHIERI FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SCOLA NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VENTUROTTI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LIBBI FRANCESCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

NACLERIO ANTONIO (FORZA E CORAGGIO)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (LOANESI S.FRANCESCO)

ROSSELLO SIMONE (LOANESI S.FRANCESCO)

CERVIA RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

BERTONI LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

GUERRIERI GIORGIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)