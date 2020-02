Prima e Seconda Categoria. Affidarsi ai debuttanti sembra dare ottimi frutti: gli exploit dei mister Peirone e Bresci

Non c'è soltanto il sorprendente Speranza di mister Pierpaolo Calcagno, al debutto in una prima squadra e praticamente già salvo da molte settimane. Sta infatti emergendo anche il lavoro di due allenatori esordienti come Simone Peirone del Millesimo e Alessio Bresci della Priamar, i quali hanno ottenuto due serie di risultati utili consecutivi che hanno fatto fare importanti balzi in avanti in classifica.

Simone Peirone, svestiti i panni di capitano, ha accettato l'arduo compito di sostituire il mai dimenticato mister Edy Amendola. Il Millesimo non ha mai, a onor del vero, occupato zone particolarmente pericolose della graduatoria, ma i risultati degli ultimi mesi hanno fatto schizzare le quotazioni dei giallorossi in chiave play off. Dopo il passaggio a vuoto coinciso con le due sconfitte sonore maturate contro Altarese e Soccer Borghetto, il Millesimo ha ottenuto ben sei risultati utili consecutivi: due pareggi e quattro vittorie, tra le quali spicca il tris calato ai danni dell'allora capolista Pontelungo. Il quarto posto attuale consentirebbe di disputare gli spareggi promozione, mica male per una neopromossa.

Scendendo di categoria, non può non saltare agli occhi come il lavoro di mister Bresci stia portando i frutti sperati. Dieci risultati utili consecutivi hanno permesso alla Priamar Liguria - dopo un avvio un po' stentato - di issarsi fino al terzo posto in classifica, a quota 23 punti. I rossoblù hanno anche la seconda miglior difesa del torneo, insieme al Mallare. Domenica, la sfida che potrebbe addirittura, in caso di esito positivo, far alzare ancora l'asticella. Al "Levratto" di Zinola arriva la corazzata Vadese.