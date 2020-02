Calcio, Pietra Ligure. Pisano azzera gli alibi: "Staccata la spina, brutto proporre determinate prestazioni agli occhi della nostra società"

Dopo la sconfitta nel derby contro il Finale, è arrivato un nuovo capitombolo per il Pietra Ligure, sconfitto addirittura per sei reti a una dall'Ospedaletti.

Ad oggi, con sette punti di distacco dal quintultimo posto, i biancocelesti di Mario Pisano sarebbero retrocessi in Promozione, a testimonianza delle difficoltà inattee riscontrate in questa stagione.

"E' stata una gara dove abbiamo sbagliato tutto e la squadra ha staccato la spina. Bisogna cambiare inevitabilmente registro e insieme alla società valutaremo i provvedimenti da adottare. Sono particolarmente costernato proprio per i nostri dirigenti: non meritano prestazioni simili per gli sforzi che quotidianamente portano avanti. Non ci sono scuse o alibi per un ko di questa portata.

Prendiamo spunto dall'Ospedaletti, hanno preso sei reti dall'Albenga e ne hanno restituite altrettante a noi. Servirà la stessa concentrazione che la squadra di Caverzan ha messo in campo contro di noi per impensierire gli ingauni alla ripresa del campionato. Complimenti ad Andrea e ai suoi ragazzi, la loro vittoria non fa una piega".