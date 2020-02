Calcio, Prima Categoria. L'Area Calcio Andora spezza la maledizione e torna al successo, Gabriel Ghiozzi: "Un'emozione unica esordire con questa maglia. Salvezza? Ci sono tutte le carte per farcela"

L’Area Calcio Andora torna al successo e si rilancia in ottica salvezza. Con la doppietta di bomber Mela la squadra di mister Delfino è riuscita a superare in rimonta l’Olimpia Carcarese, tornando al successo che mancava dalla prima giornata di campionato, oltre alla vittoria a tavolino contro il Carlin’s Boys. A fare doppia festa è l’estremo difensore Gabriel Ghiozzi, che oltre ai tre punti può essere felice anche per l’esordio in prima squadra:

“Abbiamo disputato un’ottima gara, abbiamo sbagliato molto poco e siamo stati bravi a concretizzare quanto creato. E’ un successo molto importante per il nostro cammino, visto che torna ad esserci un poò più di fiducia e serenità all’interno dello spogliatoio. Quando il mister mi ha detto che avrei giocato ho provato un’emozione unica, era da tanto tempo che aspettavo questo momento, esordire nella squadra in cui sei cresciuto è una cosa fantastica.”

Il cammino verso la permanenza nella categoria è ancora molto lungo, ma per il classe 2002 c’è anche l’obiettivo di ritagliarsi ancora un piccolo spazio: “La strada per la salvezza è ancora in salita, ma con il lavoro sono certo che questa squadra possa farcela. In questa stagione ho imparato molto e di questo ne sono molto felice. Davanti a me ho un portiere molto bravo come Mattia Duberti, sarà molto dura fare ancora del minutaggio, ma certamente mi troveranno pronto quando vorrò chiamato in causa.”