Attività all'aria aperta: sale l'attesa per l'ordinanza della Regione Liguria, da domani è atteso un allentamento delle restrizioni

E' attesa per la seconda metà del pomeriggio l'ordinanza della Regione Liguria finalizzata a una graduale ripresa dell'attività, in attesa del termine del lockdown fissato per il 4 maggio.

La ripresa di alcune attività sportive occuperà una parte importante dell'attesa ordinanza: secondo alcune anticipazioni, infatti, sarà possibile svolgere corse, camminate e numerose discipline all'aria aperta senza limiti di orario e con un raggio superiore di distanza rispetto alla propria abitazione.

Ovviamente non sarà possibile creare assembramenti: al massimo, secondo quanto filtrato, potranno svolgere insieme attività fisica due persone appartenenti al medesimo gruppo familiare

Anche la pesca sportiva, da riva, dovrebbe ricevere il via libera.

Non resta quindi che attendere la conferenza stampa, in programma tra poche ore