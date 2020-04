Special Olympics non si arrende, oggi pomeriggio sono stati presentati gli Smart Games

Non sarà certo la pandemia di Covid19 a intaccare lo spirito di Special Olympics, l'associazione creata per promuovere la pratica dell'attività sportiva a persone disabilità intellettiva.

L'annullamento dei Giochi Nazionali Estivi , in programma originariamente a Varese dal 13 al 18 giugno, non ha infatti scalfito lo spirito degli atleti, pronti a rilanciare la loro passione e voglia di confronto reciproco con gli Smart Games.

Seppur "in remoto" non mancheranno tutte le fasi più caratteristiche di un evento Special Olympics in carne ed ossa, a partire dalla conferenza stampa di presentazione di oggi pomeriggio, fino ad arrivare alla cerimonia di apertura, alle prove di abilità e alla competizioni vere e proprie.

Non hanno fatto mancare il loro sostegno Valentina Vezzali, pilastro della scherma femminile e Luca Biggi , capitano della Nazionale di rugby, così come il sindaco di Codogno, Francesco Passerini , e Paolo Bonolis , papà della splendida Silvia, anch'essa atleta nel mondo Special Olympics.

I motori sono caldi e pronti a ripartire, in attesa del futuro via libera del governo e del Comitato Tecnico Scientifico, e proprio gli Smart Games rappresenteranno un ponte, sì virtuale, ma decisamente utile a tutti i partecipanti per continuare il loro percorso di crescita umano e sportivo, in attesa di una nuova medaglia, di un sorriso e di un abbraccio con i propri compagni di gare.