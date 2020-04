Sport. Il Comune di Savona e il Coni aprono il confronto sull'emergenza coronavirus

C'è anche ovviamente anche lo sport tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19.

Capire come ripartire è uno dei punti cardini per limitare i danni, motivo per cui il Coni e la politica si stanno confrontando per stilare un piano comune.

Lunedì mattina, ad esempio, l'Anci Liguria si è collegato in videoconferenza insieme al Coni regionale, conferenza a cui ha preso parte l'Assessore allo Sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza

Si è discusso delle richieste di proroga delle concessioni degli impianti per le società sportive e di sospensione delle rette di canone d'affitto per i mesi di non utilizzo degli impianti.

"Personalmente - ha sottolineato il sindaco Caprioglio - ho chiesto informazioni in merito ai protocolli di pulizia/sanificazione da applicare alle strutture sportive e alla possibilità di stanziamento di nuove risorse regionali e nazionali per le associazioni sportive".