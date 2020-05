La scorsa settimana abbiamo scritto del forte interesse del Vado per Edoardo Capra e Luca Donaggio, ma oltre all comparto offensivo, un altro nome appare decisamente papabile per la linea mediana, quello di Matteo Piana.

L'obiettivo dei rossoblu è di inserire un organico un centrocampista completo, abituato tra l'altro a competere per la vetta del campionato.