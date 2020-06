Calcio. UFFICIALE: torna il Cengio, ecco tutte le novità granata

L’U.S.D. Cengio 1929, storica società valbormidese si ricompatta con le sue figure note negli anni e si arricchisce di giovani allenatori e dirigenti.

L’organigramma societario di base da cui si parte è il presidente Adriano Maurizio, il Vice Laura Clerico , il segretario Giuseppe Boffa il quale da oltre quarant’anni lega il suo nome alla società, la nuova figura del Direttore Generale affidata a Angelo Dr. Santin allenatore patentato Uefa “B” il quale anch’egli da anni milita nella società Granata.

Ritorna la prima squadra,dopo un anno di stop, che vede già identificato il suo mister nella persona di Marian Stefan patentato Uefa “B” e del Direttore Sportivo Diego Besio che, unitamente al Direttore generale stanno lavorando per creare un gruppo di ragazzi giovani provenienti per la maggior parte dalla ex Juniores, i quali verranno guidati in campo da giocatori di esperienza permettendo la crescita di tutto il reparto. Il Mister Stefen Marian, patentato Uefa “B”, già giocatore del Cengio e protagonista della stagione gloriosa del 2014/2015, ha espresso l’intenzione di ricalcare lo spirito agonistico e campanilistico,che aveva permesso ad allora il ritorno di molti tifosi al seguito della prima squadra.

Le nuove figure giovanili che sono entrate a far parte della società sono il Dr. Alessandro Ocario e Dr .Luca Tagliero entrambi laureati in scienze motorie che da tempo prestano la loro opera e che ora in prima persona seguiranno assieme alla quota rosa Veronica De Mitri la crescita atletica del settore giovanile,tutti e tre già in attesa del corso Uefa “C”.

Il Dr. Alessandro Ocario e Dr. Luca Tagliero, seguiranno anche la formazione atletica della prima squadra.

La nuova ed imminente realizzazione del campo in erba va a completare una serie di manutenzioni e restyling a cui da tempo lavorano gli addetti alla manutenzione campo ed impianti Enrico Tagliero, Nicola Magliano e Vincenzo Ferrara figure determinanti per la logistica.



Sulla nuova ed imminente realizzazione del campo in erba ad 11, la società U.S.D. Cengio intende ringraziare per la forte attività intrapresa dalla amministrazione Comunale, che permetterà così a tutta l’utenza che usufruirà degli impianti societari, di avere un fondo di gioco ottimale e confacente a tutte le esigenze calcistiche.



Sono già state decise le categorie del settore giovanile con cui si andrà ad affrontare la prossima stagione , tra cui leve miste quali 2014-2015-2016, Piccoli Amici, 2012-2013 Primi Calci, 2010-2011 Pulcini, 2008-2009 Esordienti, 2006-2007 Giovanissimi che verrà seguita dal mister Angelo Santin patentato Uefa”B”, 2004-2005 Allievi che sarà seguita dai mister Luigi Fedele e Rolando Lancillotti.

La società sta continuando al completamento del quadro tecnici e invita quanti lo desiderano a contattare per ogni evenienza la segreteria.