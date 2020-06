Calciomercato. L'Imperia non vuole lasciare nulla di intentato per Capra

L'apertura delle liste previsto per il prossimo primo di luglio permette alle società dilettantistiche di avere praticamente ancora un mese per imbastire le proprie trattative di mercato.

Al momento si possono infatti stringere solo accordi verbali, in attesa delle firme e delle relative formalizzazioni.

Ecco perchè ad oggi dare un'operazione per certa o conclusa può apparire estremamente imprudente.

Come sappiamo il Vado non ha nascosto il proprio interesse per il ritorno di Edoardo Capra in rossoblu, ma l'Imperia non vuole lasciare nulla di intentato per trattenere al "Ciccione" il proprio attaccante.

A tal proposito, nella mattinata di ieri, il patron nerazzurro Minasso è stato avvistato nel centro di Finale Ligure. Un commiato o un tentativo di rilancio per avere il"7" anche in Serie D?

Ancora qualche giorno di attesa e si scoprirà l'esito di una delle trattative più calde dell'estate.