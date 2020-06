La crisi del Savona Calcio incendia la polemica politica, botta e risposta tra la consigliere Olin e l'assessore Scaramuzza

"Il Savona sta a cuore a tutti ma, come ho già detto in commissione, tutti, soprattutto 'quella' che ha parlato oggi, non si sono mai visti allo stadio".

"Quella' non è quella, ma mi chiamo Elda Olin. L'educazione prima di tutto, l'arroganza non è concepita, la prego di esprimersi in maniera corretta".

Un vero e proprio botta e risposta è avvenuto questo pomeriggio in consiglio comunale tra l'assessore allo sport e la consigliere di Italia Viva, Elda Olin, che aveva presentato un'interpellanza chiedendo informazioni in merito alle dimissioni del presidente del Savona Calcio Sergio Sgubin e sulla manutenzione dello stadio Valerio Bacigalupo.

"Prima di novembre il terreno di gioco è stato messo apposto dalla società, hanno giocato delle partite prima della sospensione e hanno continuato a pagare la rata all'agenzia dell'entrate fino a che il Dpcm non gli ha concesso di congelarla. Sono in contatto con l'avvocato Fabio Sergi, mi aveva annunciato che il presidente Sgubin sarebbe stato dimissionario e la dirigenza si sta impegnando a trovare il presidente. Non ho nessun problema ad accompagnarvi allo stadio, se qualcuno di voi sapesse dov'è, quando c'è da parlare in commissione o in consiglio è un conto altrimenti tutti quanti ci dimentichiamo del Savona Calcio e di altre società sportive" ha proseguito Scaramuzza.

"Non sono venuta a vedere le partite di calcio, non sono l'assessore allo sport. Mi potrebbe spiegare perché non abbiamo ricevuto la relazione del sopralluogo effettuato e come mai non è stato comunicato che il presidente era dimissionario?" ha concluso la consigliere Olin.