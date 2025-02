Calcio, Eccellenza e Promozione 2025/26. Toccherà alle singole regioni stabilire se mantenere o rimuovere l'obbligo degli under

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha deliberato nuove disposizioni riguardanti l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età per la stagione sportiva 2025/2026, confermando la linea di continuità con quanto stabilito per l’annata precedente.

Nei campionati di Eccellenza e Promozione 2025/2026, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano avranno la facoltà "di rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età sin dall’inizio delle gare e per tutta la loro durata, anche in caso di sostituzioni successive".

Le uniche eccezioni previste riguardano l’espulsione dal campo o l’infortunio dei calciatori interessati, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite. L’inosservanza delle disposizioni deliberate dai Comitati sarà punita con la perdita della gara, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni.

Per quanto riguarda i campionati dilettantistici diversi da quelli di Eccellenza e Promozione, le disposizioni specifiche saranno emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il Comunicato Ufficiale n. 1.