Finale, ieri sera ufficiale il rompete le righe con gli auguri al diesse Viviano Rolando

Tempo di saluti ieri sera in casa Finale. Con molte incertezze sul futuro dei campionati, ma con una salvezza in tasca ormai da mesi, i giallorossi hanno salutato l'anno passato con un appuntamento speciale: il 74esimo compleanno del direttore sportivo Viviano Rolando.

Una serata in un noto ristorante della zona, nel pieno rispetto delle normative anti contagio, che ha permesso allo staff tecnico, alla dirigenza e ai ragazzi di celebrare l'obbiettivo stagionale raggiunto in un campionato atipico ma nel quale i ragazzi di mister Buttu stavano dimostrando di aver affilato gli artigli per un finale in crescendo.

Intanto nelle prossime settimane sono attese novità sul futuro della società per la sua componente tecnica, in attesa di capire se il tecnico ingauno siederà anche l'anno prossimo sulla panchina giallorossa.