Calcio, Mallare. Scelto il nuovo allenatore dei lupi rossoblu. Panchina affidata a Simone Testa

Il comunicato:

"La S.C Mallare ufficializza il nuovo allenatore per la prossima stagione. La scelta a caduta su Simone Testa e in questo caso di tratta di un gradito ritorno, in quanto già nostro allenatore una decina di anni fa. Simone anche se non risiede a Mallare è considerato uno del paese e anche questo, oltre alle innegabili capacità, ha influito sulla scelta. Siamo certi di poter disputare un buon campionato mantenendo buona parte della rosa con l'inserimento di alcuni validi giovani.